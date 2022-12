Hanno protestato con un gruppo di ragazzi down e i loro accompagnatori, lamentando il fatto di non poter cenare nel tavolo accanto poiché disgustati dalla vista degli stessi ragazzi. È accaduto in un ristorante di Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia, e a denunciare l’accaduto è Francesco Conidi, responsabile del «Club dei ragazzi- gruppo per l’autonomia dei ragazzi con sindrome di down». L’episodio è avvenuto la sera del 23 dicembre ed è stato reso noto dallo stesso Conidi. I ragazzi, un loro genitore e due accompagnatori si trovavano nel locale a mangiare una pizza, in attesa di vedere insieme una serie Tv. All’improvviso una famiglia non del luogo, presente nel locale, ha posto in essere una rumorosa protesta, sostenendo di avere nausea alla vista dei ragazzi. L’episodio è stato duramente condannato anche dal sindaco di Filadelfia, Maurizio De Nisi, il cui comune sta portando avanti un’opera di inserimento lavorativo dei ragazzi down.