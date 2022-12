Un venerdì nero in tutt’Italia per lo sciopero generale di ferrovie, aerei, trasporto pubblico e scuole. La situazione più critica a Roma, dove incroceranno le braccia anche le aziende partecipate da Roma Capitale.

Venerdì mattina è prevista anche una manifestazione in Campidoglio. Uno sciopero, quello romano, al quale parteciperanno per la prima volta anche i consumatori parteciperanno allo sciopero generale indetto a Roma dai sindacati.

Il Codacons ha deciso infatti di aderire formalmente alla protesta dei lavoratori contro lo stato disastroso della città e per chiedere il commissariamento urgente della sindaca Virginia Raggi.

E proprio la sindaca, nel giorno in cui Luigi Di Maio annuncia che è pronto il ddl per attribuirle poteri speciali come in tutte le città europee, ha rinnovato l’invito ai sindacati di revocare lo sciopero generale delle partecipate previsto per venerdì.