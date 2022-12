Ivan Luca Vavassori combattente in Ucraina, la procura di Milano apre un’inchiesta

, il figlio adottivo 29enne di, titolare dell’azienda della logisticaed ex patron delladi Busto Arsizio, e di, l’imprenditrice rapita dallanegli anni novanta, «è vivo ed è in ospedale». A confermarlo al Tg1 è il padre del giovane, partito un mese fa perper combattere con le brigate internazionali al fianco dell’esercito di Kyiv. Ieri, dopo una serie di messaggi sui social, si era diffuso il timore che il 29enne fosse stato ucciso a Mariupol . In serata, sempre sui social, era stata data invece la notizia che Ivan Luca è vivo, anche se ferito.Il pool antiterrorismo della Procura di Milano, guidato da Alberto Nobili, ha aperto un'inchiesta conoscitiva, quindi senza titolo di reato né indagati, sulla vicenda di Ivan LucaVavassori, l'ex calciatore di 29 anni andato a combattere in Ucraina nelle brigate internazionali, a fianco dell'esercito di Kiev. Dopo che per un giorno non si sono avute notizie del giovane, e si era temuto per la sua morte, ieri sera è arrivato sui social un aggiornamento con sui si rassicurava che è sopravvissuto con tutta il suo gruppo all'attacco russo a Mariupol.