Due reazioni avverse dopo il via alla somministrazione di ieri

Palù

L’autorità britannica di regolamentazione del farmaco (Mhra) ha diramato un’allerta per chi ha una storia «significativa» di reazioni allergiche a cibo, medicine o vaccini. A queste persone, ha avvertito, non deve essere somministrato il vaccino Pfizer/BioNTech contro il Covid-19. L’allerta arriva dopo che due operatori del sistema sanitario nazionale britannico, il Nhs, hanno manifestato reazioni «avverse» dopo che gli era stato somministrato il vaccino anti coronavirus. Entrambi gli operatori sanitari avevano «una storia significativa di allergie». Stephen Powis, direttore del Sistema nazionale britannico, ha spiegato che «come accade comunemente con i nuovi vaccini, l’Mhra ha consigliato a titolo precauzionale che le persone con una storia significativa di reazioni allergiche non ricevano questa vaccinazione dopo che due persone con un la storia di reazioni allergiche significative ha risposto negativamente ieri. Entrambi si stanno riprendendo bene».