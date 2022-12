LONDRA, AL VIA IL PROGRAMMA

Il Servizio sanitario pubblico britannico ( Nhs) ha dato il via alla prima fase della vaccinazione di massa con il siero anti Covid- 19 prodotto da Pfizer/ BionTech.

Il Regno Unito diventa così il primo Paese nel mondo occidentale a lanciare una campagna di immunizzazione con pochi precedenti nella storia della medicina moderna, anche se il governo ha avvertito che non è tempo ancora per rilassarsi: i numeri del contagio sono in crescita in diverse parti del Paese e ancora è da chiarire il livello di efficacia dei vaccini. Una donna di 90 anni è diventata la prima persona al mondo a ricevere una dose di vaccino sperimentato fino all’ultima fase e approvato clinicamente è la nordirlandese Margaret Keenan, ex commessa di gioielleri.

«È il miglior regalo anticipato di compleanno che avrei potuto desiderare, perchè significa che potrò finalmente trascorrere del tempo con la mia famiglia e gli amici nel nuovo anno dopo aver trascorso in solitudine gran parte del 2020», ha detto la donna, che compirà 91 anni la prossima settimana.