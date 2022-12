PHOTO



Gli Stati Uniti hanno approvato l’introduzione di un test rapido che, in cinque minuti, è in grado di diagnosticare un eventuale contagio da coronavirus. Serviranno invece 13 minuti per confermare un caso negativo. L’introduzione del test rapido è stata autorizzata dall’Us Food and Drug Administration. A elaborarlo sono stati gli Abbott Laboratories, spiegando che si tratta di un dispositivo piccolo e portatile, della dimensione di un tostapane, che può essere utilizzato fuori dagli ospedali. Ad oggi, ci sono almeno 104.686 casi di coronavirus negli Stati Uniti e oltre mille e 700 morti, secondo i dati forniti dalla John Hopkins University. Ieri si è registrato il maggior numero di vittime a causa del Covid-19 negli Usa e sono raddoppiati i contagi negli ultimi tre giorni. Così, nei giorni scorsi gli Usa hanno superato per numero di contagi l’Italia e la Cina, registrando rispettivamente quasi 15 mila e 20 mila casi in più, e con una mappa del contagio che vede lo stato di New York al centro dell’epidemia, con oltre 500 decessi. In una conferenza tenuta alla Casa Bianca, ieri il presidente Donald Trump ha sostenuto che gli Usa hanno «effettuato più test di qualsiasi altro paese al mondo» e che la capacità di risposta statunitense «continua a crescere».