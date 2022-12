La Corte conferma. Niente fondi del Pentagono per costruire il muro con il Messico.

A stabilirlo è una Corte d’Appello federale che, con 2 voti contro 1, ha respinto la richiesta dell’amministrazione di cancellare l’ingiunzione che blocca l’utilizzo dei fondi, in attesa che si completi il procedimento di appello.

Ricorso contro Trump

Dopo non essere riusciti ad ottenere dal Congresso gli stanziamenti per il Muro, la Casa Bianca aveva deciso di destinare al progetto 8,1 miliardi di dollari del bilancio della Difesa.

Contro la decisione del presidente Donald Trump hanno presentato ricorso due associazioni di attivisti, il Sierra Club e il Southern Border Communities Coalition, che a fine maggio hanno ottenuto l’ingiunzione.

Nel respingere la richiesta dell’Amministrazione Trump, la Corte d’Appello ha affermato che l’uso di fondi militari «viola il requisito costituzionale che impone al ramo esecutivo di non spendere fondi che non siano stati assegnati dal Congresso».

L’ordine è stato firmato dai giudici Richard Clifton e Michelle Friedland, nominati rispettivamente da George W. Bush e Barack Obama, col voto contrario del giudice N. Randy Smith, nominato da Bush.

La bimba dispersa

Intanto, sono in corso le ricerche di una bimba di due anni dispersa nel Rio Grande mentre tentava con la madre di attraversare il confine per arrivare negli Stati Uniti.

Lo scrive il Time che cita Brady Waikel, vice commissario della polizia di frontiera, che afferma che «le ricerche continueranno senza sosta». La bimba non si trova da lunedì.

Una donna di Haiti era stata fermata nella tarda notte del primo luglio vicino a Del Rio dopo aver attraversato il fiume dal Messico. Ha detto agli agenti di aver perso la figlia di 2 anni, una cittadina brasiliana, mentre attraversava il fiume.

Gli agenti federali hanno collaborato con le forze dell’ordine messicane a Ciudad Acuna, in Messico, e hanno cercato la piccola per tutta la notte. Martedì su entrambi i lati del confine le ricerche sono continuate con un sommergibile comandato a distanza, una squadra di sub e una barca.

Nella stessa zona la settimana scorsa erano annegati un padre e sua figlia: l’immagine shock dei loro corpi, a testa in giù e abbandonati sulla riva a mezz’acqua, aveva indignato il mondo intero.