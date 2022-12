PHOTO



«Questa sera la first lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Inizieremo immediatamente la nostra quarantena e il processo di ripresa. Ce la faremo insieme». Così Donald Trump annuncia su Twitter i risultati del tampone eseguito dopo che la consigliera Hope Hicks è risultata positiva al coronavirus. «Inizieremo la nostra quarantena ed immediatamente il processo di recupero, supereremo questo insieme!», aggiunge il presidente a un mese dalle elezioni del prossimo 3 novembre. «Il presidente e la first lady al momento stanno entrambi bene e intendono rimanere alla Casa Bianca durante la convalescenza», si legge nella dichiarazione del «medico del presidente» diffusa dalla Casa Bianca. Trump continuerà a lavorare ma dovrà annullare una serie di viaggi e uscite pubbliche già programmate, come la visita in Florida previsto per oggi, nell’ambito della sua campagna elettorale. «Ci sentiamo bene ed io ho posticipato tutti gli impegni. Per favore assicuratevi di essere al sicuro e ne usciremo insieme», fa sapere la first lady Melania. Il presidente Usa sarebbe asintomatico, ma vista l'età, 74 anni, resta un soggetto a rischio. La positività del presidente potrebbe avere effetti pesanti per la campagna elettorale americana, soprattutto per l'inquilino della Casa Bianca che ha sempre sminuito la gravità del virus.