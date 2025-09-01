Ancora sangue e fame a Gaza, dove secondo Hamas gli attacchi israeliani nelle ultime 48 ore hanno causato almeno 66 morti. Dieci residenti, tra cui tre bambini, sarebbero deceduti per malnutrizione e carestia.

Un portavoce del Comune di Gaza City ha parlato di un milione di sfollati ammassati nelle zone centrale e occidentale della città. Secondo Mirjana Spoljaric, presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, «è impossibile un’evacuazione di massa in modo sicuro e dignitoso».

Fonti citate da Associated Press riferiscono che Israele potrebbe rallentare o interrompere gli aiuti umanitari nel nord della Striscia, mentre prosegue l’offensiva contro Hamas.

Le divisioni in Europa

La crisi è stata al centro del Consiglio informale dei ministri degli Esteri Ue a Copenaghen. Ma i 27 restano divisi.

L’Alto rappresentante Kaja Kallas ha ammonito: «L’annuncio di Israele che Gaza City è ora zona di combattimento minaccia di peggiorare la situazione umanitaria. Gaza ha bisogno di meno guerra, non di più guerra».

Tra gli Stati membri, si fronteggiano tre blocchi: un gruppo pro-Palestina, favorevole a misure forti come la sospensione dell’Accordo Ue-Israele o il divieto di importazioni dai territori occupati; Italia e Germania, su posizioni caute, unite da «identità di vedute», come ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo un incontro con l’omologo tedesco Johann Wadephul; l’Ungheria, contraria a qualsiasi misura contro Israele.

Tajani ha confermato l’impegno dell’Italia per i palestinesi, ma anche la linea prudente: «Cominciamo coi coloni, poi vediamo».

Ipotesi riforma delle regole Ue

Di fronte allo stallo, Kallas ha aperto il dibattito sulla possibilità di superare il vincolo dell’unanimità, aggirando i veti previsti dai Trattati. «Un’ampia maggioranza ha avanzato nuove proposte. Le esploreremo», ha spiegato. L’Ue ha espresso stupore per la decisione degli Stati Uniti di non concedere il visto al presidente palestinese Abu Mazen e a 80 funzionari per l’Assemblea generale Onu del 9 settembre. «Invitiamo l’amministrazione americana a revocare la sua decisione – ha dichiarato il portavoce Nabil Abu Rudeineh –. Non farà che aumentare tensione ed escalation».