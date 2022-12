Guerra in Ucraina, 44 morti in un palazzo

La Finlandia chiede di aderire alla Nato

"Cadaveri di soldati russi lasciati in vagoni freezer da Mosca"

Missili colpiscono ancorae la battaglia incontinua: la guerra è al giorno numero settantasei. Dopo l’evacuazione di tanti civili dall’acciaieriae dalla città di, i combattimenti nello stabilimento proseguono. «Ail nemico russo - ha affermato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nell’ultimo aggiornamento - continua a distruggere le infrastrutture dello stabilimento Azovstal con artiglieria e attacchi aerei. I combattimenti continuano«, ha aggiunto. Secondo Kyiv Independent, che cita il Comando operativo meridionale, nelle scorse ore sette missili sono stati lanciati a. Ci sarebbero un morto e cinque feriti. I soccorritori del Servizio statale ucraino per le emergenze hanno fatto sapere di essere intervenuti per spegnere gli incendi causati dagli attacchi, di cui uno scoppiato in un centro commerciale e di intrattenimento. Tre missili ipersoniciavrebbero colpito un «bersaglio di infrastrutture turistiche«, secondo, portavoce dell’amministrazione militare regionale di, citato dalla Cnn. L’emittente statunitense ha geolocalizzato e verificato l’autenticità di due video che circolano sui social e che mostrano danni a un hotel di. Proprio a, ieri il presidente del Consiglio europeo,, in visita nella città ucraina, è stato costretto a recarsi nei rifugi a causa dei bombardamenti. Intanto Kiev porta avanti il suo percorso per l’adesione. «Oggi abbiamo compiuto un altro passo, molto importante e non solo formale, nel nostro cammino verso l’Unione europea«, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «L’Ucraina ha presentato - ha continuato - la seconda parte delle risposte a un apposito questionario che deve essere compilato da ogni Paese che aspira a far parte. Di solito ci vogliono mesi - ha aggiunto - ma abbiamo fatto tutto in poche settimane».Intanto il governatore di Kharkiv,, ha fatto sapere che «i corpi di 44 civili morti sono stati trovati sotto le macerie di un edificio atemporaneamente occupata». «Il palazzo, di cinque piani, era stato distrutto dagli occupanti nei primi dieci giorni di marzo», aggiunge, osservando che si tratta «di un altro orribile crimine di guerra degli occupanti russi contro la popolazione civile». Le forze russe rafforzano la presenza lungo il confine nord mentre le truppe ucraine contrattaccano intorno alla città di, a circa 40 km dal confine con la regione russa di. «Il nemico mantiene pronti all'intervento forze e mezzi di difesa aerea nella regione di Belgorod -nell'aggiornamento diffuso stamani via Facebook - e continua a concentrare gli sforzi nella difesa dei confini occupati per evitare l'avanzata di unità delle nostre truppe verso i confini di stato». I militari ucraini «prevedono che il nemico continui dimostrazioni al confine di stato con l'Ucraina per limitare le azioni delle Forze armate ucraine».È attesa per questo giovedì l’ufficializzazione della richiesta finlandese di adesione alla: come ha detto alla Cnn la ministra degli Affari europei di, si tratta di «una risposta molto naturale» all’invasione russae la speranza del governo del Paese da poco più di 5 milioni di abitanti è che «il processo di ratifica sia il più rapido possibile». «Preferiremmo ovviamente avere una relazione con il nostro vicino basata su amicizia e cooperazione - ha aggiunto riferendosi alla Federazione Russa con cui laconfina a Est e a Sud-Est - Ma è la Russia che si è allontanata dalla situazione di sicurezza scatenando la guerra in. È la Russia che ha invaso l’Ucraina. Ora i cittadini vedono questa nuova realtà ed è giunto il momento di entrare nella». Il presidentedovrebbe dare giovedì il suo parere, e in seguito è prevista una dichiarazione della premier. Secondo un sondaggio della televisione pubblica, il 76% dei finlandesi è a favore, in clamoroso aumento rispetto al 20-30% degli anni scorsi. Quanto alla, l’altro Paese che ha preannunciato una tale intenzione, dovrebbe far conoscere la sua decisione domenica prossima.Cadaveri di soldati russi lasciati dalle truppe di Mosca in vagoni frigorifero nel corso della loro ritirata. Sono immagini riprese in un servizio di Qatar Al Jazeera girato nella regione di Kiev. Nel filmato si vedono uniformi simili a quelle russe e vengono fatte vedere anche delle "mostrinè. «Deciderà il governo. La Russia non vuole portarli via. Ogni corpo è la prova di un crimine di guerra. Pertanto, se loro non vogliono portarli via, l’Ucraina li seppellirà a proprie spese», ha detto il colonnello Volodymyr Lyamzin.