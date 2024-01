I servizi di sicurezza ucraini (Sbu) hanno annunciato oggi l'arresto di un "informatore russo" che stava raccogliendo dati sul dispiegamento militare ucraino intorno alla città di Sloviansk, nella provincia di Donetsk, per passarli alle forze armate russe. Il sospettato - è stato annunciato su Telegram - «ha cercato di identificare le basi dei sistemi di difesa aerea ucraini e dei sistemi di lancio multipli, tra cui Himars», e sulle aree «di grande concentrazione del personale e delle attrezzature militari».

«L'informatore ha passato i dati attraverso un canale di messaggistica gestito da rappresentanti del Ministero della Sicurezza di Stato della Repubblica popolare di Donetsk», si legge. Il sospettato è un uomo di 43 anni residente a Sloviansk che «sostiene l'aggressione armata della Russia contro l'Ucraina» e che «ne ha più volte scritto sui canali Telegram filoCremlino». L'uomo, la cui identità non è stata rivelata, rischia una pena fino a dodici anni di carcere in relazione all'accusa di diffusione non autorizzata di informazioni sul movimento o dispiegamento delle Forze Armate.