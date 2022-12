PHOTO



Un foreign fighter italiano-olandese di 27 anni, Benjamin Giorgio Galli, è morto in Ucraina dove stava combattendo con la Legione Internazionale di difesa contro l’esercito russo. Galli era originario della provincia di Varese, anche se si era poi trasferito con la famiglia in Olanda, e si era arruolato nelle truppe di Kiev la primavera scorsa. Benjamin è deceduto tra la serata del 18 e le prime ore del 19 settembre in un reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Kiev, senza aver mai ripreso conoscenza dallo stato di coma in cui si trovava dopo essere stato ferito in combattimento nella zona di Kharkiv. Nato a Varese il 27 gennaio 1995, volontario della Legione Straniera ucraina, è entrato in Ucraina con il passaporto olandese (non avrebbe quello italiano). A quanto si apprende, la sorella h aconfermato che la famiglia era al corrente della scelta del giovane che fino a gennaio risiedeva nei Paesi Bassi dove lavorava come operaio per una ditta di trasporti: successivamente, in febbraio, si sarebbe recato in Italia dove avrebbe trascorso circa un mese proprio con la sorella prima dipartire per l’Ucraina. La notizia del ferimento di Galli sarebbe stata comunicata alla sorella dal comandante del reggimento della Legione Straniera ucraina presso il quale si era arruolato. Ed è stata sempre la sorella a darne comunicazione telefonicamente all’ambasciata italiana a Kiev. I genitori, informati dell’accaduto, sono partiti dall’Olanda quando il figlio era ancora vivo e sono arrivati a Kiev nella serata del 19: saranno loro ad occuparsi degli adempimenti per il rimpatrio della salma, che dovrebbe essere cremata. Proprio il padre di Benjamin Giorgio, Gabriel Galli, ha confermato la morte del figlio «da eroe» annunciando che sarà organizzata prossimamente una messa in suo ricordo a Bedero Valcuvia, in provincia di Varese. Qui, dove era cresciuto e tornava di tanto intanto, il ragazzo è ricordato come un grande appassionato di soft air. «Il vostro compagno è morto da eroe questa settimana», ha scritto Gabriel Galli rivolgendosi agli amici del figlio. Dai profili social del ragazzo emerge che era impegnato nella zona di Kharkiv e si stava spostando verso la capitale Kiev. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora poco chiare. Di certo, Galli si trovava dalla primavera scorsa in Ucraina dopo essere passato dall’Olanda alla Polonia. Una volta passato il confine si era unito con il grado di soldato alla prima Legione Internazionale di difesa dell’Ucraina, ricevendo anche il plauso personale del comandante Bogdan Molchanov secondo quanto si legge sul sito Varesenoi.it. Solo pochi giorni fa Benjamin aveva contattato il padre annunciandogli l’intenzione di fare un anno in vacanza una volta rientrato.