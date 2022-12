Omicidio a Milano. La Polizia è intervenuta in via Bessarione 42 dove una persona è stata uccisa all’interno di un bar. Al momento non si conosce la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo di origini asiatiche, freddato con colpi d’arma da fuoco in zona Porta Romana a Milano.