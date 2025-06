È online il nuovo sito dedicato alla tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati (Msna): si chiama tutelavolontaria.garanteinfanzia.org e rappresenta un punto di riferimento digitale per il monitoraggio del sistema di tutela volontaria in Italia.

Il progetto, promosso e coordinato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e finanziato con risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (Fami) gestito dal Ministero dell’Interno, è attuato in collaborazione con Fondazione Don Calabria per il sociale Ets, Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) e Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali Ets (Iprs).

La novità principale: la dashboard interattiva

Cuore della nuova piattaforma è una dashboard interattiva che consente di consultare — e scaricare — dati aggiornati ogni tre mesi. Le informazioni sono accessibili attraverso mappe, infografiche e strumenti visuali intuitivi, pensati per una fruizione immediata.

La dashboard raccoglie dati chiave sull’evoluzione del sistema di tutela volontaria: numero dei corsi di formazione per aspiranti tutori; numero di tutori formati e iscritti negli elenchi presso i tribunali per i minorenni numero di tutele in corso; numero di Msna abbinati ai tutori, con dettagli su età e genere.

Un centro documentale completo

Il sito è anche un centro di documentazione digitale, con report semestrali e annuali disponibili nella sezione “Monitoraggio” e una mappa interattiva dei contatti utili: garanti regionali e delle province autonome, tribunali per i minorenni, associazioni di tutori volontari e gruppi informali locali.

Non manca l’indicazione dei referenti delle Unità operative locali (Uol): esperti giuridici e psicosociali incaricati di costruire reti territoriali e coordinati dalla Fondazione Don Calabria e dal Cnca.

Normativa e letteratura di settore

Ampio spazio è dedicato alla normativa nazionale e internazionale in materia di Msna e a una rassegna della letteratura specialistica, oltre alle attività progettuali: dalla ricerca sul sistema di tutela volontaria curata dall’Iprs alle azioni di rete con l’Associazione Tutori in Rete.

Il portale si propone dunque non solo come strumento di monitoraggio, ma anche come spazio informativo e formativo per operatori, istituzioni, tutori e cittadini.