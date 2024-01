Donald Trump stravince in Iowa grazie al sostegno degli elettori più anziani, gli entusiasti degli slogan di estrema destra del Maga, che considerano illegittima l’elezione di Joe Biden, degli evangelici e degli elettori meno istruiti. Vince tra chi vuole dichiarare guerra all’immigrazione, il 63%, ma ancora una volta si impone grazie al suo forte messaggio populista: ha votato per Trump l’82% di chi vuole un candidato «che si batta per quelli come me».

È quanto emerge dalle entrance poll, le interviste all’ingresso dei caucus, attraverso le quali Abcnews analizza oggi la vittoria a valanga dell’ex presidente in Iowa dove, con molti meno comizi dei suoi avversari, ha ottenuto il 51%, con il vantaggio più ampio mai registrato da un repubblicano da quando si sono iniziati i caucus nel 1976. A dare una misura del sostegno di cui gode Trump nel piccolo stato del Midwest - poco più di 3 milioni di abitanti, con una popolazione, a maggioranza di bianchi e anziani, non rappresentativa del resto del Paese - ben il 63% dei poco più dei 100mila, il 98% dei quali bianchi, il 55% evangelici, che hanno sfidato ieri sera il gelo polare per andare a votare considerano che Trump avrà il diritto di andare alla Casa Bianca, se eletto, anche se dovesse essere condannato in uno dei tanti processi che sta fronteggiando.

Per quanto riguarda l’età, ha votato per Trump il 56% degli elettori over 45, mentre tra i più giovani il 34% ha sostenuto l’ex presidente il 29% ha votato per Ron DeSantis, arrivato secondo con il 21,2 mentre Nikki Haley è stata ferma al 19,1%. Per Trump ha votato il 67% degli elettori senza diploma universitario, mentre tra quelli con la laurea ha raccolto solo il 37%. Haley ha ottenuto il 63% dei voti degli elettori moderati, contro il 20% di Trump. Se in Iowa solo il 9% degli elettori repubblicani si identifica come moderato, questo dato diventa interessante in vista dei prossimi appuntamenti elettori, a partire proprio dal prossimo in New Hampshire. Stesso discorso per il sostegno degli indipendenti, tra i quali Trump ha ottenuto il 42% non tanto distante dal 34% di Haley. Inoltre, l’ex ambasciatrice all’Onu ha avuto il 66% dei sostegni tra chi vuole un candidato «con il giusto temperamento».

«Eravamo una grande nazione tre anni fa e ora siamo una nazione in declino», ha detto Trump illustrando ai sostenitori una litania di promesse su ciò che farà se sarà eletto per un secondo mandato, compresa la piena immunità agli agenti di polizia e la più grande deportazione di immigrati della storia degli Stati Uniti. Il plebiscito ottenuto ieri da Trump è molto diverso dal risultato che il tycoon ebbe nel 2016, quando in Iowa fu sconfitto da Ted Cruz: allora non appariva in sintonia con i valori conservatori che ora, ad otto anni di distanza, sembrano invece completamente declinati su quelli del suo movimento di estrema destra Maga in cui il 46% degli elettori dell’Iowa si identificano. Tra questi, Trump ha ottenuto il 78%. Nello stesso ambito ideologico, il 66% degli elettori dell’Iowa che considera che Biden non abbia vinto in modo legittimo le elezioni del 2020, dando fede alle accuse infondate di brogli di Trump. Il 69% di loro ha votato per Trump. Infine, Trump ha ottenuto un solido sostegno, il 53% tra i cristiani evangelici

Dopo il trionfo, Trump è pronto a comparire in aula a New York per il secondo processo legato al caso della scrittrice E. Jean Carroll che ha accusato, in un libro di memorie, il tycoon di averla violentata nel camerino di un centro commerciale di New York nel 1996. A maggio Trump era già stato condannato a pagare a Carroll un risarcimento da 5 milioni di dollari per abusi sessuali e non per stupro, reato che, secondo la giuria, Carroll non sarebbe riuscita a provare. L’ex presidente è stato condannato anche per diffamazione, avendola accusata di aver mentito.

L’attenzione si sposta ora sul New Hampshire, la prossima data nel calendario delle primarie repubblicane.