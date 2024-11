Donald Trump ha nominato la governatrice del South Dakota, Kristi Noem, a capo del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS), una delle agenzie più grandi del governo federale. Noem avrà un ruolo chiave nell’attuazione del piano di Trump per garantire la sicurezza delle frontiere e avviare un’operazione di deportazione di massa. Ecco cinque fatti importanti sulla sua carriera e personalità.

Origini e carriera politica

Nata a Watertown, South Dakota, Noem è cresciuta in una fattoria e un ranch vicino alla città. Ha perso il padre in un tragico incidente in un silo a grano quando aveva 22 anni. «Quando papà è morto, il mondo si è fermato per la nostra famiglia» ha detto in un’intervista del 2022.

Dopo essere stata coinvolta nelle attività familiari, ha intrapreso la carriera politica nel 2006, entrando nella Camera dei Rappresentanti del South Dakota. Nel 2010, ha conquistato un seggio alla Camera degli Stati Uniti e, nel 2018, è diventata la prima donna governatrice dello stato, riconfermata nel 2022.

Gestione della pandemia e vicinanza a Trump

Durante il COVID-19, Noem si è distinta per aver rifiutato molte restrizioni governative, guadagnandosi consensi tra i conservatori. Ha stretto un rapporto stretto con Trump e il suo ex manager di campagna, Corey Lewandowski, diventando una figura di riferimento nel movimento repubblicano.

Uccise il cane Cricket

Una vicenda che ha scatenato polemiche riguarda il suo cane da caccia, Cricket. In un libro, Noem ha raccontato di aver dovuto abbattere il cane dopo che questo aveva attaccato delle galline e mostrato aggressività. «È stata una decisione difficile, ma necessaria» ha scritto. Nonostante le critiche, ha difeso la scelta come un esempio di leadership risoluta.

Impegno sull'immigrazione e polemiche sui finanziamenti

Noem ha sostenuto fortemente le politiche di Trump sull'immigrazione. Ha inviato truppe del South Dakota in Texas come parte dell'Operazione Lone Star per scoraggiare i migranti al confine. Questa decisione ha scatenato critiche, poiché i costi sono stati coperti con una donazione di 1 milione di dollari da parte di un miliardario del Tennessee, donatore repubblicano.

Descrivendo il confine come una "zona di guerra", Noem ha dichiarato: «I nostri soldati stanno fermando trafficanti di droga e esseri umani». Tuttavia, documenti della Guardia Nazionale hanno offerto una visione più sfumata della missione.

Relazioni tese con le tribù e accuse di nepotismo

Le tensioni con le tribù si sono intensificate durante il suo mandato. Nel 2019, il presidente degli Oglala Sioux le ha vietato l'accesso alla riserva di Pine Ridge dopo che Noem aveva promosso leggi contro le manifestazioni, simili a quelle avvenute durante le proteste contro il Dakota Access Pipeline.

Inoltre, nel 2020, Noem è finita sotto accusa per presunto nepotismo. Dopo che l'agenzia del South Dakota aveva negato la licenza da perito immobiliare a sua figlia, Noem ha convocato i responsabili in una riunione. Pochi mesi dopo, sua figlia ha ottenuto la certificazione. Un’indagine ha successivamente concluso che la figlia ha ricevuto un trattamento preferenziale.