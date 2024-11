Donald Trump ha annunciato una nuova squadra per il futuro del governo americano, puntando su figure di alto profilo come Elon Musk e Kristi Noem. In una dichiarazione, Trump ha definito il dipartimento per l'Efficienza governativa, guidato dal CEO di X, come il «potenziale 'Progetto Manhattan' dei nostri tempi».

Trump ha descritto Musk come il «Grande Elon Musk», assegnandogli il compito di lavorare con il patriota americano Vivek Ramaswamy per smantellare la burocrazia governativa, tagliare gli sprechi, ridurre gli eccessi regolatori e ristrutturare le agenzie federali. Questa missione punta a rivoluzionare l'efficienza governativa con un approccio ambizioso e innovativo.

Sul social Truth, Trump ha anche confermato la nomina di Kristi Noem, governatrice ed ex parlamentare del South Dakota, a segretario del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS). Trump ha lodato Noem per il suo impegno sulla sicurezza delle frontiere, ricordando come sia stata la prima governatrice a inviare soldati della Guardia Nazionale in Texas per affrontare la crisi al confine.

«Noem ha dimostrato forza e leadership, inviando truppe otto volte per proteggere i confini», ha dichiarato Trump. La nuova segretaria lavorerà con lo 'zar delle frontiere' Tom Homan per garantire la sicurezza del territorio nazionale e contrastare le minacce degli avversari.

Con Musk alla guida delle riforme governative e Noem impegnata a rafforzare la sicurezza interna, Trump ha dichiarato: «Questa squadra avrà un ruolo cruciale nella nostra missione per rendere l'America di nuovo sicuraº.