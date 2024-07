Sanguinante, con il pugno alzato e la bandiera americana sullo sfondo, Donald Trump ha invitato i suoi seguaci alla lotta. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca, sopravvissuto a un attentato che potrebbe rafforzare le sue aspirazioni, è convinto che ad averlo salvato sia stata la mano di Dio. Ha invitato all'unità e a impedire che "il male vinca" e per il momento i riflettori sono puntati sul rischio corso piuttosto che sui suoi problemi giudiziari.

L'episodio ha costretto il suo rivale, il presidente democratico Joe Biden, a sospendere temporaneamente gli eventi elettorali e a dimostrare solidarietà nonostante sia agli antipodi del pensiero repubblicano. Quando apparirà alla Convention di Milwaukee la settimana prossima, una folla lo acclamerà non solo candidato ufficiale, ma come sopravvissuto. Sui social sono apparse le immagini create dai suoi sostenitori, dove una mano divina devia il colpo che lo ha raggiunto all'orecchio destro durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania.

"Penso che questo rafforzerà la base elettorale di Trump e compatterà i repubblicani che lo sostengono", ha spiegato Wendy Schiller, professoressa di scienze politiche alla Brown University, "ma non sono convinta che questo attirerà i voti degli elettori indipendenti". La sparatoria ha fatto sì che l'uomo che i suoi critici accusano di essere una minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto sia ora vittima della violenza politica. Il senatore democratico della Pennsylvania, John Fetterman, ha avvertito che l'attentato non dovrebbe diventare "un'opportunità per la politica o la strategia".

La retorica di Trump, impantanato negli scandali giudiziari, potrebbe essere rafforzata. L'ex stratega democratico della Casa Bianca David Axelrod ha detto alla Cnn che Trump sarà "accolto come una sorta di martire" a Milwaukee. Il tentato assassinio del presidente repubblicano Ronald Reagan, gravemente ferito da colpi di arma da fuoco il 30 marzo 1981 a Washington, gli permise un grande salto di popolarità.

Nonostante le sue condizioni, Reagan insistette per entrare al pronto soccorso del George Washington Hospital, e nei giorni successivi gli americani furono profondamente commossi mentre guardavano il loro presidente scherzare con medici e infermieri. Ma il beneficio a lungo termine potrebbe avere più a che fare con l'aumento dell'affluenza alle urne e con l'assicurarsi voti che con la conversione degli agnostici.

“Alla fine, gli elettori si calmeranno e torneranno al loro candidato preferito. Le persone che si schierano con Trump per simpatia probabilmente si tireranno indietro”, ha scritto su X il sondaggista Frank Luntz, “ma quello che è successo in Pennsylvania influenzerà sicuramente il voto finale, garantendo che tutti gli elettori di Trump andranno effettivamente a votare”. Luntz ritiene che l'aumento dell'affluenza alle urne tra gli elettori repubblicani potrebbe valere fino a due punti a livello nazionale, con una spinta più forte in Pennsylvania, uno stato cruciale che Biden deve difendere se vuole avere qualche speranza di vincere a novembre. “Ciò non garantisce che Trump ribalterà la Pennsylvania. Ma la strada già lunga e tortuosa di Joe Biden è diventata ancora più lunga e tortuosa”, ha aggiunto.