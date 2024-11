Giovedì scorso il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto un’importante conversazione telefonica con il presidente russo, Vladimir Putin. Il colloquio ha rappresentato il primo contatto diretto tra i due leader dopo l'elezione del tycoon americano. Secondo quanto riportato dal "Washington Post", Trump avrebbe manifestato interesse nel risolvere rapidamente la crisi in Ucraina e nell'aprire un dialogo per stabilizzare il continente europeo.

La telefonata, che si è svolta mentre Trump si trovava nel suo resort a Mar-a-Lago, ha toccato alcuni dei temi più delicati delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia. Trump ha parlato dell'escalation del conflitto ucraino e ha suggerito a Putin di evitare ulteriori tensioni nella regione, sottolineando anche la consistente presenza militare americana in Europa. Questa osservazione ha chiaramente inteso trasmettere a Putin la determinazione di Washington nel preservare la stabilità in Europa.

Il governo ucraino era a conoscenza della chiamata, afferma il "Washington Post", e ha deciso di non opporsi al dialogo tra i due leader. Le fonti citate dal giornale rivelano inoltre che i funzionari di Kiev erano preparati da tempo a un possibile intervento di Trump nel conflitto ucraino, e sperano in una soluzione diplomatica che possa finalmente garantire la pace nella regione.

Nella telefonata, Trump avrebbe sollevato il tema dei territori contesi, mostrando il suo impegno per una risoluzione in tempi brevi della crisi. La conversazione ha toccato anche il tema della stabilità complessiva in Europa, con Trump che ha espresso a Putin il desiderio di lavorare insieme per un obiettivo comune di pace nel continente.

Secondo le fonti, la telefonata sarebbe un'apertura significativa da parte di Trump, che potrebbe indicare un cambio di direzione nella politica estera americana rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, né Washington né Mosca hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla chiamata o sui suoi contenuti, lasciando i dettagli alle indiscrezioni del quotidiano americano.

La conversazione tra Trump e Putin è senza dubbio un possibile passo avanti verso la normalizzazione delle relazioni tra i due paesi, in vista di una cooperazione volta a ristabilire la pace in Ucraina e nel continente europeo. I prossimi colloqui tra i due leader potrebbero approfondire le questioni sollevate, offrendo finalmente una speranza di soluzione alla lunga crisi.