Secondo il New York Times, la Russia e la Corea del Nord si preparano per una nuova e pericolosa fase del conflitto in Ucraina. 50mila soldati russi e nordcoreani sarebbero in procinto di lanciare una controffensiva di ampia portata, puntando all’Oblast di Kursk in Russia e rafforzando le linee nelle aree contese dell’Ucraina orientale. I dettagli, riferiti da fonti ufficiali ucraine al quotidiano americano, parlano di un attacco che potrebbe scatenarsi nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato, l’arrivo di un contingente consistente di truppe nordcoreane segna un nuovo livello di escalation in una guerra che dura da oltre due anni. I funzionari militari e dell’intelligence statunitense stanno monitorando l’avanzata, notando come il supporto della Corea del Nord alle forze russe aumenti il vantaggio della Russia nei settori strategici del fronte orientale.

Le truppe nordcoreane, oltre 10mila unità, si sono schierate a sostegno della Russia e, anche se vestono uniformi russe, combatteranno in unità separate. Mosca ha rifornito i soldati nordcoreani di equipaggiamento militare avanzato: mitragliatrici, fucili di precisione, missili anticarro e lanciatori di razzi. Secondo le dichiarazioni dei funzionari americani, il piano di schieramento include una preparazione delle truppe alla guerra di trincea, con addestramenti intensivi al fuoco di artiglieria e alle tecniche di fanteria leggera.

Strategia e divisione delle truppe

Un funzionario ucraino ha dichiarato che l’esercito nordcoreano è stato diviso in due gruppi distinti: un gruppo d’assalto, con compiti offensivi contro le postazioni ucraine, e un gruppo di supporto, incaricato di mantenere le posizioni riconquistate. Questa tattica mira a garantire il massimo della protezione alle forze russe che puntano a rafforzare i confini nell’Ucraina orientale.

Un aspetto chiave del supporto nordcoreano risiede nel loro utilizzo come fanteria leggera, ovvero senza mezzi blindati pesanti. Le attuali strategie ucraine, che si basano su potenti bombardamenti di artiglieria e attacchi mirati con droni, si sono dimostrate devastanti contro le truppe che non dispongono di mezzi corazzati. Le fonti militari, citate dal New York Times, confermano che la combinazione di truppe leggere nordcoreane con i reparti russi crea una nuova complessità sul fronte orientale.

Preoccupazioni tra i funzionari occidentali

Nei circoli occidentali, l’arrivo delle truppe nordcoreane viene considerato una grave escalation e alimenta il pessimismo rispetto alle prospettive di una rapida risoluzione del conflitto. L’aumento delle risorse russe e l’appoggio della Corea del Nord aumentano il rischio di un lungo e cruento scontro in Ucraina.

Le preoccupazioni degli analisti militari statunitensi si concentrano su come la Russia stia consolidando le proprie forze in punti chiave del fronte. Secondo funzionari dell’intelligence, l’intervento di Pyongyang potrebbe intensificare la pressione sulle difese ucraine, in particolare nell’Oblast di Kursk e nell’Ucraina orientale. La presenza delle truppe nordcoreane, dotate di armi e supporto logistico forniti da Mosca, potrebbe consentire alle forze russe di avanzare nei territori contesi.

Le truppe nordcoreane, suddivise in gruppi d’assalto e supporto, hanno come obiettivo quello di attaccare le difese trincerate ucraine, impiegando tattiche di combattimento dirette. Le previsioni sul campo indicano che le unità nordcoreane ingaggeranno battaglie ravvicinate contro le truppe ucraine, mettendo in gioco tecniche di assalto a bassa intensità. In queste condizioni, la forza d’impatto nordcoreana diventa un elemento decisivo, in grado di mantenere alta la pressione sulle difese ucraine già provate dai continui attacchi russi.