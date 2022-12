L’uscita della Francia dall’Unione europea in cambio di un vantaggioso accordo commerciale bilaterale. È questa la “proposta indecente” di Donald Trump a Emmanuel Macron.

I fatti risalgono alla fine di aprile, quando il presidente francese andò in vista ufficiale alla Casa Bianca. Un incontro di grande cordialità in cui i due uomini, pur avendo idee diverse su quasi tutti i dossier, si sono trovati umanamente simpatici. Tanto che il presidente Usa a un certo punto si è lasciato andare e ha proposto al giovane Macron di abbandonare l’Ue. Insomma una cosetta da poco.

Il retroscena è stato raccontato dal Washington Post, che ha citato come fonti due anonimi funzionari europei: «Perché non uscite dall’Unione europea?», avrebbe scandito il presidente Usa rivolto al collega francese a margine dell'incontro ufficiale.

Nell’articolo del Post non viene però riportata la risposta di Macron, davanti alla proposta di Trump, che gli avrebbe prospettato un vantaggioso accordo commerciale Usa- Francia, con condizioni migliori di quelle che attualmente intercorrono tra Usa e Ue. Insomma, niente dazi commerciali (la vera guerra che Trump ha lanciato ai concorrenti internazionali) per Parigi.

Il quotidiano Usa ironizza però sul-l’ingenuità del tycoon, il quale dovrebbe sapere che Macron non solo non ha alcuna intenzione di lasciare l'Europa ma al contrario è il più convinto sostenitore dell’Unione. Se non altro l’irruenza di Trump conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che uno degli obiettivi della sua amministrazione è la disgregazione dell’Ue. Divide et impera insomma.