Donald Trump, presidente eletto, ha annunciato la nomina di Todd Blanche come nuovo vice procuratore generale degli Stati Uniti. La notizia è stata riportata dalla CNN. Blanche, noto per aver difeso Trump nel processo penale svoltosi a New York quest’anno, rappresenta una figura chiave per il futuro del Dipartimento di Giustizia. In quel processo, Trump è stato condannato per falsificazione di documenti aziendali, diventando così il primo ex presidente a subire una condanna penale.

Trump ha espresso grande fiducia in Blanche, dichiarando su Truth Social: «Todd è un eccellente avvocato che guiderà il Dipartimento di Giustizia per riparare un sistema giudiziario compromesso per troppo tempo».

Accanto alla nomina di Blanche, Trump ha annunciato quella di Emil Bove, che assumerà il ruolo di vice procuratore generale associato principale e di vice procuratore generale ad interim. Entrambe le nomine richiedono l’approvazione del Senato.

Queste scelte segnano una svolta significativa per il Dipartimento di Giustizia. L’obiettivo dichiarato di Trump è quello di riformare il sistema giudiziario, sostenendo figure che abbiano esperienza e integrità. La nomina di Blanche evidenzia l’intenzione di affidare ruoli cruciali a persone di fiducia, con un chiaro focus sulla gestione dei processi legali più delicati.

L’attesa ora si concentra sul Senato, dove si deciderà il futuro di queste nomine.

Nel frattempo, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato le notizie relative alle nomine di Trump, affermando: «La Russia non interferisce negli affari interni degli Stati Uniti. Non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo».