Schiaffeggiato dalla sentenza della Corte federale di San Francisco che ha confermato la sospensione del suo decreto, Donald Trump vuole scrivere un nuovo esecutivo per contrastare il blocco deciso dai tribunali al "Muslim Ban". "Vinceremo questa battaglia. Abbiamo molte altre opzioni, compresa quella di un ordine nuovo di zecca", ha affermato il presidente americano parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One che lo portava in Florida. Il nuovo ordine esecutivo, ha spiegato, potrebbe arrivare lunedì o martedì. E' chiaro che il presidente Usa teme l'affossamento definitivo del bando alla Corte suprema e, per quanto definisca "disgraziati" i giudici federali che lo hanno sospeso, il suo entourage sa che il provvedimento fa a pugni con la costituzione americana in quanto viola i diritti delle persone senza reali motivi di sicurezza nazionale e che deve essere riformulato da capo.