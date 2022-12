PHOTO



Il giornalista della Cnn Omar Jimenez è stato arrestato in diretta dalla polizia, durante le proteste a Minneapolis, dopo essersi chiaramente identificato con gli ufficiali. Anche l'equipaggio di Jimenez, tra cui un produttore e un operatore, è stato ammanettato. La telecamera, posta sotto sequestro, ha continuato a registrare mentre la troupe veniva presa in custodia, con la polizia apparentemente inconsapevole che la telecamera fosse ancora accesa. https://www.youtube.com/watch?v=ftLzQefpBvM La troupe stava seguendo le proteste per la morte del 46enne afroamericano George Floyd rimasto soffocato durante un fermo di polizia. È stata la Cnn a denunciare l’accaduto e poco dopo a dare notizia del rilascio de giornalista, del producer Bill Kirkos e del fotoreporter Leonel Mendez. Tutto è iniziato mentre stavano filmando un arresto in una zona poco distante dal commissariato dato alle fiamme nelle scorse ore. Nelle immagini del fermo diffuse dalla Cnn Jimenez chiede: «Perché sono in arresto?». L’operatore continua a riprendere e il reporter viene ammanettato. Il filmato mostra il giornalista che viene portato via da un agente, poi l’arresto del collega, senza alcuna spiegazione.