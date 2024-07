Il Regno Unito ha vissuto una svolta storica con la vittoria dei Laburisti guidati da Keir Starmer. Con un totale di 410 seggi, i Laburisti hanno ottenuto una maggioranza schiacciante, mentre i Conservatori si sono fermati a 116. Starmer ha dichiarato: «Il cambiamento inizia ora».

Le elezioni, considerate storiche, hanno visto una partecipazione massiccia degli elettori, desiderosi di un cambiamento dopo 14 anni di governo conservatore. Sir Keir Starmer ha promesso di ricostruire e investire sul futuro del paese, segnando la fine dell'era dei Conservatori. Il premier uscente Rishi Sunak ha ammesso la sconfitta dopo una notte deludente per il suo partito.

Reazioni internazionali

Le congratulazioni per la vittoria dei Laburisti sono arrivate da tutto il mondo. Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo, ha dichiarato: «UE e Regno Unito sono partner cruciali». Anche il premier canadese Justin Trudeau ha espresso il suo entusiasmo, affermando: «C’è molto lavoro da fare per costruire un futuro più progressista ed equo».

Le dimissioni di Rishi Sunak

Rishi Sunak presenterà formalmente le sue dimissioni a re Carlo nelle prossime ore. Successivamente, il monarca chiederà a Keir Starmer di guidare il nuovo governo in un incontro a Buckingham Palace. Sunak, in qualità di leader del secondo maggior partito, diventerà il leader dell'opposizione, sebbene non abbia ancora confermato se resterà alla guida del suo partito.

L'impatto della vittoria dei Laburisti

La vittoria dei Laburisti segna una svolta significativa nella politica britannica. Con la promessa di investimenti e riforme, Keir Starmer ha ottenuto un ampio supporto, dimostrando che il popolo britannico desidera un cambiamento. Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha commentato: «La leadership riformista di Keir Starmer ha riportato la sinistra britannica al governo dopo una lunga fase di radicalismo minoritario».