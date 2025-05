Un'importante tregua commerciale è stata ottenuta tra Stati Uniti e Cina, con un accordo che prevede una riduzione dei dazi doganali per un periodo di 90 giorni a partire dal 14 maggio. Durante questo periodo, Washington e Pechino si impegneranno a negoziare un accordo finale sul commercio.

Riduzione dei dazi americani: Dal 145% al 30%

Gli Stati Uniti, che avevano imposto dazi doganali sui prodotti cinesi che arrivavano fino al 145%, hanno deciso di ridurre tale misura al 30% per il prossimo mese e mezzo. Questi dazi, applicati per la prima volta dal presidente Donald Trump come risposta alle pratiche commerciali cinesi e alla produzione di Fentanyl, vedranno una significativa riduzione che contribuirà ad allentare la pressione economica su Pechino.

I dazi cinesi: Dal 125% al 10%

In risposta alle azioni americane, la Cina aveva aumentato i dazi doganali sui prodotti americani fino al 125%. Con l'accordo di tregua, Pechino abbasserà questi dazi al 10%, favorendo un alleggerimento delle tensioni economiche tra i due Paesi.

Quattro mesi di "guerra commerciale"

Dal ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ha visto il susseguirsi di aumenti delle tariffe doganali. Trump ha imposto dazi aggiuntivi come misura di pressione per combattere il traffico di Fentanyl, portando i dazi a livelli record del 145%. La Cina ha risposto con aumenti simili, aumentando le tariffe su tutti i prodotti americani.