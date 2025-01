“Contrariamente a quanto riportato”, Hamas non ha ancora fornito ai negoziatori la sua risposta definitiva in merito alla bozza dell'accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi. Lo fa sapere l'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu secondo quanto riporta la stampa israeliana. Nelle ultime 48 ore, funzionari israeliani e arabi hanno manifestato un cauto ottimismo circa il fatto che l'intesa sia prossima alla firma e alcune fonti avevano fatto sapere che i vertici di Hamas avevano dato il via libera all'intesa. Notizia smentita dal governo israeliano. Secondo l'emittente N12, che cita proprie fonti israeliane, l’accordo verrà firmato questa sera a Doha ma per l'annuncio ufficiale bisognerà attendere domani.