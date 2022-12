Tre persone sono morte carbonizzate, questa notte intorno alle 2, dopo un tamponamento sulla statale 16, direzione Sud, all'altezza dell'uscita Boccadoro tra Barletta e Trani. Cinque in tutto le persone coinvolte nell'incidente tra una Toyota Aygo e una Fiat Stilo. Ad avere la peggio gli occupanti della Toyota, che ha preso fuoco non lasciando loro scampo. Sono rimasti feriti i due occupanti, entrambi di origine albanese ma residenti a Barletta, della Fiat Stilo. Uno di loro, un 22enne risultato positivo all’alcool test, è in stato di arresto, piantonato all’ospedale di Barletta. Per lui l’accusa è di omicidio stradale plurimo. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire: sembra che un’auto abbia tamponato quella che la precedeva e uno dei due veicoli sia finito fuori strada, prendendo fuoco. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Bari, coordinate dal magistrato della procura di Trani Mirella Conticelli.