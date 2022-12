PHOTO



Un'intera famiglia distrutta da un incidente stradale avvenuto questa notte sulla A13 Bologna-Padova, nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova al chilometro 15. Daniele Minati di 32 anni, la moglie Anna Pieropan di 29 e la figlia Diletta di 5 mesi sono morte, mentre altre 4 sono rimaste ferite. Nell'incidente sono stati coinvolti tre mezzi: un'autovettura, un camper e un pullman. Secondo le prime ricostruzioni l'auto avrebbe urtato il camper che dopo essersi ribaltato in mezzo alla carreggiata è stato colpito in pieno da un pullman sopraggiungente a bordo del quale viaggiavano una cinquantina di ragazzi di Pordenone di ritorno dalla manifestazione per appassionati di fumetti LuccaComics. I conducenti dei due veicoli che hanno tamponato il camper sono indagati per omicidio stradale. Alla guida dell'utilitaria, una Ford Fiesta, un 19enne di Napoli neopatentato, mentre il conducente del pullman è un 53enne originario dell'ex Jugoslavia, residente in Italia. A entrambi la Polstrada di Altedo che ha eseguito i rilievi ha cautelativamente ritirato la patente.