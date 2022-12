«Non ci sono elementi per dire che ci sono altri morti», detto il comandante del Ris, Giampietro Lago

PHOTO

tragedia marmolada

L'undicesima vittima della tragedia sulla Marmolada è stat recuperata. «Non ci sono elementi per dire che ci sono altri morti - ha detto il comandante del Ris, Giampietro Lago, durante una conferenza stampa a Canazei - Le vittime accertate sono 11». Lago ha aggiunto che «le salme saranno riconsegnate solo a ricerche concluse» e che «sono stati ritrovati altri resti e materiale tecnico con grande probabilità riconducibile agli undici morti accertati». Alle sei vittime identificate subito: tre veneti (Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo), una donna trentina (Liliana Bertoldi) e due turisti della Repubblica Ceca (Pavel Dana e Martin Ouda) ora si aggiungono i coniugi Davide Miotti ed Erica Campagnaro, i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina, e il 22enne Nicolò Zavatta. La tragedia ha avuto luogo nel momento in cui un seracco di ghiaccio si è staccato a causa delle alte temperature provocando una slavina di ghiaccio, detriti e fango che ha investito gli escursionisti che si trovavano sul posto. Da subito la situazione è apparsa tragica, con un bilancio di feriti, morti e dispersi che giorno per giorno è andato modificandosi. Fino alle parole di oggi del comandante Lago, che mettono la parola fine sulle ricerche dei dispersi.