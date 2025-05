Vladimir Putin ha “in programma” per domani un colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo ha annunciato lo stesso presidente russo in una dichiarazione dal Cremlino, dopo avere detto di avere proposto a Kiev la ripresa di negoziati il 15 maggio a Istanbul in risposta a un cessate il fuoco di 30 giorni richiesto da Kiev e dai suoi alleati europei.

“Abbiamo ripetutamente proposto misure per il cessate il fuoco. Non abbiamo mai rifiutato il dialogo con la parte ucraina. Permettetemi di ricordarvelo ancora una volta: non siamo stati noi a interrompere i negoziati nel 2022. È stata la parte ucraina - ha dichiarato il presidente - A questo proposito, nonostante tutto, proponiamo che le autorità di Kiev riprendano i negoziati interrotti alla fine del 2022, e senza alcuna precondizione”.

Per Putin “Mosca ha ripetutamente avanzato iniziative per un cessate il fuoco, ma Kiev le ha sabotate. Kiev ha violato 130 volte la moratoria di 30 giorni sugli attacchi agli impianti energetici e quasi cinquemila volte la tregua di Pasqua. I leader occidentali cercano sinceramente soluzioni per risolvere la situazione in Ucraina. La Russia ha comunicato ai leader occidentali che in futuro potrebbe estendere il cessate il fuoco annunciato durante le celebrazioni per l'anniversario della Vittoria”. “La nostra proposta è sul tavolo, la decisione ora spetta agli ucraini e ai loro tutori”, ha detto il presidente russo.

Al termine del discorso di Putin, il consigliere presidenziale Juri Ushakov ha fatto sapere che presto il Cremlino annuncerà chi guiderà la squadra negoziale russa a Istanbul per i colloqui con l'Ucraina. Intanto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ha fatto sapere che “continuerà a lavorare con entrambe le parti” per porre fine al conflitto in Ucraina. “Un giorno potenzialmente grande per la Russia e l'Ucraina!”, ha scritto Trump su 'Truth', senza specificare a cosa si riferisse. “Pensate alle centinaia di migliaia di vite che saranno salvate mentre questo 'bagno di sangue' senza fine si spera finisca... Continuerò a lavorare con entrambe le parti per assicurarmi che ciò accada”.

“Non ha senso continuare a uccidere nemmeno per un giorno. Ci aspettiamo che la Russia confermi un cessate il fuoco - totale, duraturo e credibile - a partire da domani, 12 maggio, allora l'Ucraina sarà pronta a incontrarsi”, è la risposta su X del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “È un segnale positivo che i russi abbiano finalmente iniziato a considerare la fine della guerra. Il mondo intero lo aspettava da molto tempo. E il primo passo per mettere fine a qualsiasi guerra è un cessate il fuoco”, ha spiegato Zelensky.

Anche per il presidente francese Emmanuel Macron la proposta di Putin è “un primo passo, ma non sufficiente”. “Un cessate il fuoco incondizionato non è preceduto da negoziati”, ha detto Macron ai giornalisti mentre scendeva da un treno nella città polacca di Przemysl al suo ritorno dal viaggio in Ucraina, aggiungendo che Putin sta “cercando una via d'uscita, ma vuole ancora guadagnare tempo”.