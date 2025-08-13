Cosenza perde uno dei suoi simboli più autentici. Padre Fedele Bisceglia, per tutti il “frate ultrà”, è morto all’età di 87 anni. Negli ultimi tempi aveva affrontato i problemi di salute legati all’età, ma fino all’ultimo è rimasto nel cuore della comunità che oggi lo piange.

Nato a Laurignano il 6 novembre 1937 e ordinato sacerdote nel 1964, fu superiore del Convento di Acri e, a partire dal 1980, segretario delle missioni estere in Africa. In quelle terre martoriate, conobbe da vicino la povertà estrema e la piaga della lebbra, dedicando la sua vita agli ultimi ed emarginati.

Appassionato tifoso del Cosenza Calcio, non mancava mai sugli spalti del vecchio San Vito, oggi “Marulla”. Dai gradoni della Curva Sud portò con sé nelle missioni in Africa molti giovani tifosi, trasformando l’amore per la squadra in un ponte di solidarietà.

A Cosenza fondò l’Oasi Francescana, divenuta un punto di riferimento per chi viveva in difficoltà. Un’opera che la città intera ha sempre considerato un vanto, un segno tangibile di fede vissuta e di vicinanza concreta agli ultimi.

La sua figura, tra tonaca e sciarpa rossoblù, resterà impressa nella memoria collettiva come simbolo di una Cosenza che non dimentica i suoi uomini di cuore.