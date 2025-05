“Nell'odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte detto da papa Francesco, mi rivolgo anche io ai grandi del mondo, ripetendo un appello sempre attuale: mai più la guerra”. È il forte appello di papa Prevost nel suo primo regina Coeli dalla Loggia centrale di San Pietro. “Porto nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino. Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie”, dice Leone XIV davanti ai 100mila i fedeli radunati in piazza San Pietro.

“Ho accolto con soddisfazione l'annuncio del cessate il fuoco tra India e Pakistan e auspico che attraverso i prossimi negoziati si possa presto giungere a un accordo durevole. Affido alla Regina della Pace questo accorato appello perché sia lei a presentarlo al Signore Gesù per ottenerci il miracolo della pace”, aggiunge il Papa. Che ha parlato anche della guerra in Medioriente. “Mi addolora profondamente quanto accade nella Striscia di Gaza: cessi immediatamente il fuoco, si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi”.

L’appello di papa Prevost ai potenti del mondo - “Mai più la guerra” - ricordando il drammatico scenario “di una terza guerra mondiale a pezzi” tante volte evocato da papa Francesco nei suoi appelli alla pace, ha riportato alla mente il 'Mai più la guerra' di papa Montini.

'Mai più la guerra!' è il passo principale del discorso pronunciato da Paolo VI il 4 ottobre 1965, in occasione del ventennale della fondazione delle Nazioni Unite ed in coincidenza con il giorno di San Francesco d'Assisi. Con questo discorso il pontefice chiese ai rappresentanti di 116 nazioni presenti al Palazzo di vetro di New York di porre fine ad ogni guerra ed a ogni inutile spargimento di sangue.