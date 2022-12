Gli altri tre piccoli feriti non sembrano correre alcun pericolo di vita. Sulla vicenda sta indagando la Squadra Mobile

L'Aquila asilo bambino

È morto in ospedale il bambino rimasto gravemente ferito nell’incidente provocato da un’auto che ha sfondato la recinzione di un asilo all’Aquila ed è finita nel cortile. Gli altri tre piccoli feriti non sembrano correre alcun pericolo di vita. Sulla vicenda sta indagando la Squadra Mobile. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha proclamato il lutto cittadino per la morte di uno dei bimbi dell’asilo "Primo maggio" di Pile frazione dell’Aquila, travolti da un’auto, una Volkswagen Passat, piombata nel cortile della scuola materna, dove i piccoli stavano giocando, dopo le 15. «Il provvedimento è stato adottato a seguito del gravissimo incidente verificatosi all’interno della scuola materna I Maggio, che ha provocato la morte di un bambino e il ferimento di altri compagni di scuola», hanno appena dichiarato dall’ufficio di gabinetto del primo cittadino aquilano.