Salvatore Raimondi, uno dei protagonisti del tragico sequestro del piccolo Tommaso Onofri , è tornato in libertà. L'uomo, che il 2 marzo 2006 aveva partecipato al rapimento del bambino di appena 18 mesi, è uscito dal carcere di Forlì nelle scorse settimane, dopo un periodo di semilibertà. La notizia, riportata dalla Gazzetta di Parma , ha riacceso l'attenzione su uno dei casi di cronaca nera più dolorosi e seguiti in Italia negli ultimi vent'anni.

Raimondi era stato condannato a 20 anni di reclusione per concorso in sequestro e omicidio, dopo essere stato il primo a confessare il coinvolgimento nella vicenda. La sua liberazione sarebbe stata possibile già nel 2022, ma la pena si era allungata a causa di una successiva condanna per estorsione nei confronti di un detenuto.

La sera del 2 marzo 2006, nella loro abitazione di Casalbaroncolo, frazione di Parma, la famiglia Onofri stava cenando quando la corrente elettrica saltò. Paolo Onofri , padre di Tommaso, uscì a controllare il contatore, ma venne sorpreso da due uomini incappucciati armati di coltello e pistola: erano Mario Alessi e Salvatore Raimondi. Entrambi avevano già lavorato come muratori alla ristrutturazione della casa degli Onofri e conoscevano bene l'abitazione.

I due rapinatori immobilizzarono i coniugi Onofri e il figlio maggiore con del nastro adesivo da pacchi. Poi portarono via il piccolo Tommy, appena 18 mesi , con l'intenzione di chiedere un riscatto. Alessi e Raimondi, infatti, erano convinti che la famiglia avesse una notevole disponibilità economica.

Il rapimento però si trasformò subito in tragedia: il bambino venne ucciso poche ore dopo , probabilmente perché i sequestratori temevano di essere scoperti. Secondo la ricostruzione dei processi, ad assassinare il piccolo fu Mario Alessi, mentre Raimondi ebbe un ruolo di complicità nell'organizzazione e nell'esecuzione del sequestro.

Appelli per la liberazione del bambino arrivarono da ogni parte: dal palco di Sanremo , da papa Benedetto XVI , dalla stessa Franca Ciampi , moglie dell'allora presidente della Repubblica. Per settimane le ricerche furono serrate: la procura di Bologna dispone oltre 250 provvedimenti di intercettazione, mentre le segnalazioni arrivavano da ogni angolo del Paese, comprese piste rivelatesi poi false o fuorvianti.

Gli investigatori arrivarono a Raimondi grazie a una impronta digitale trovata sul nastro adesivo usato per immobilizzare la famiglia. Parallelamente, una conversazione intercettata tra la moglie del capocantiere e Mario Alessi indirizzò gli inquirenti verso la coppia di rapitori. Raimondi, arrestato il 1° aprile 2006 insieme ad Alessi e alla sua compagna Antonella Conserva , confessò per primo e indicò il luogo dove era stato nascosto il corpo del piccolo Tommy, poi ritrovato in un casolare abbandonato.

Il processo si concluse con pene grave : Mario Alessi fu condannato all'ergastolo, riconosciuto come l'esecutore materiale dell'omicidio. Antonella Conserva, che aveva contribuito alla pianificazione del sequestro, fu condannata a 24 anni di carcere, pena che sta ancora scontando. Salvatore Raimondi ricevette 20 anni, scontati tra carcere e semilibertà, fino alla scarcerazione definitiva avvenuta nelle scorse settimane.

La notizia della scarcerazione di Raimondi ha inevitabilmente riaperto la ferita per la famiglia Onofri. Paola Pellinghelli , madre di Tommy, ha commentato con dolore ma anche con lucidità: «Raimondi libero? Me lo aspettavo, visto che era già in semilibertà. Che si goda la sua vita, noi invece siamo condannati per sempre».