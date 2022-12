PHOTO



"Ai ricchi i test sierologici e a tutti gli altri niente: è proprio un bell'esempio di solidarietà!". Si apre così il breve ma stizzitto articolo di Var-Matin, il quotidiano della Costa azzurra che in questi giorni ha messo sotto la lente il complesso dei super-ricchi del residence "Les Parcs": costo medio di una casa 8 milioni di euro. Ma con vista mare i milioni salgono a 12. Insomma, sembra che mentre le autorità sanitarie locali fatichino addirittura a fare test a medici e infermieri, gli ospiti di lusso del residence si Saint-Tropez abbiano a disposizione il kit seriologico per capire se si è entrati in contatto col temutissimo Covid. Di fronte all'indignazione popolare, il sindaco Jean-Pierre Tuveri ha provato a mettere una toppa sostenendo che i ricchi residenti erano disposti a partecipare a una sperimentazione clinica del sangue. Ma il mistero rimane: come è possibile che mentre mezza Francia fatica a trovare test per difendere i propri medici "al fronte", i super ricchi di Saint-Tropez abbiano a disposizione questi test? Di certo c' è solo che il presidente de "Les Parcs" è tale Jean-Louis Oger, un imprenditore che ha in mano molte cliniche nel sud della Francia. Un caso? Forse...