Numerosi sono, al mondo, i luoghi misteriosi o segreti, preclusi generalmente al pubblico, che rivestono tuttavia una importanza spesso non di poco conto per tutta l'umanità, a causa di ciò che contengono, nascondono o rappresentano.

Fra questi possiamo ricordarne alcuni in ambito civile, quali, ad esempio, gli Archivi dello Stato del Vaticano; il Bohemian Grove in California ( U. S. A.); le grotte di Lascaux nel sud- est della Francia; i caveaux della Chiesa mormone nello Utah ( U. S. A.) e quelli di Fort Knox nel Kentucky ( U. S. A.) e della Federal Reserve a Manhattan New York ed altri, ancor più segreti, in ambito militare, quali il Fine Gap a sud ovest di Alice Springs in Australia ( dove vengono testati droni spia); il Menwith Hill della R. A. F. ( Royal Air Force, Aviazione militare inglese) a 20 km dalla città di Harrogate nello Yorkshire britannico ( che ospita strutture telematiche per le comunicazioni segrete tra U. S. A. e Gran Bretagna). E poi il sito per test missilistici di Mezhgorye e la Metro 2 di Mosca ( linea segreta di collegamento sotterraneo fra il Cremlino, il Ministero della Difesa e l'aereoporto di Bykovo) in Russia; e il poligono per test nucleari di Punggye nella Corea del Nord.

Fra questi spiccano per la grande curiosità che hanno sempre stimolato, due fra i più misteriosi le Aree 51 e 52 degli U. S. A., sui quali si sono sempre intrecciate notizie vere con altre invero fantascientifiche, che meritano di essere raccontate, sia pur per sommi capi.

L'Area 51 ( ne è ignoto il significato del numero) è una base sperimentale della U. S. A. F. ( United States Air Force) che si trova nello Stato del Nevada, nella Contea a 150 km a nord- est di Las Vegas, a 1.360 m slm, nei pressi del Groom Lake, antico lago salato a fondo asciutto. L'Area 51 ( nota anche come ' Dreamland', ' Home Base', ' Groom Lake', ' Homey Airport', ' The Box' e ' Nevada Test Site') è raggiungibile seguendo la Statale SR 375 sino a un punto ove si incontra una grande cassetta bianca con scritte nere per la posta, punto in cui si deve deviare per la cosiddetta ' Extraterrestrial Highway” sino ai cancelli invalicabili dell'Area. Essa è costituita da un complesso di dodici edifici monopiano che, complessivamente, coprono una area di circa 9 km2, in parte collegati fra di loro mediante corridoi sotterranei; da venti grandi hangar per velivoli e da sei piste per decollo e atterraggio aerei, di cui la più corta è pari a 1.600 m e la più lunga oltre 7.000. Tutta l'area è vietata agli estranei eccetto gli autorizzati scortati ed è controllata da guardie pubbliche e private, sensori di movimento terrestre e telecamere.

Venne istituita dal U. S. A. army nel 1945, durante la Seconda guerra mondiale come ' Census Designated Place', base militare destinata alle Scuole per artiglieri e mitraglieri, e tale rimase sino al 1955, anno in cui fu ceduta alla U. S. A. F, che necessitava di una zona protetta, defilata, adatta al decollo di aerei prototipi supersonici, lontana dalle normali vie di comunicazione. In breve fu dotata di tutte le strutture necessarie agli esperimenti aerei. Qui furono costruiti e sperimentati i prototipi degli aerei ' stealth' ( invisibili ai radar) quali i ricognitori ad alta quota Lockheed U- 2 (' Dragon Lady' - 1956), Lockheed SR- 71 (' Blackbird' - 1962), Lockheed A- 2 (' Oxcart' - 1962), Lockheed D- 21 a pilotaggio remoto ( 1969), Lokheed SR- 91 ( ipersonico a MACH 6), e General Atomics RQ- 1 (' Predator'- 1955); i caccia d'attacco Grumman F- 14 (' Tomcat'- 1974), Lockheed F117 (' Night- hawk' - 1981), Lockheed X- ST (' Have Blue' sperimentale - 1976) e Martin Boeing- LOckheed- F22 (' Raptor' - 1990); e il bombardiere strategico Northrop Grumman B- 52 (' Spirit' - 1989). Questo tipo di sperimentazione cessò all'inizio degli anni 2000, ma un'altra attività - di ricerca, analisi e studio - vi era continuata sino al 1980 su materiale altamente ' top secret' che vi era stato portato segretamente nel 1947.

L'esistenza di una zona così segreta e protetta fu sempre negata dal Governo sino al 2003, allorché il Presidente George W. Bush ne ammise pubblicamente la presenza come semplice ' località operativa' della U. S. A. F.; più tardi Barak Obama ( 2011) e la Candidata alla Presidenza Hillary Clinton ( 2016) dichiararono che avrebbero reso pubblico il ' segreto' sulla base, ma entrambi non mantennero la promessa. Il silenzio cadde quindi sull'attività del ' Nevada Test Site 51' e questa ne è la storia ufficiale: ma ne esiste anche una diversa che, come vedremo, incrocia quella dell’altra Area segreta, la numero 52, assai più misteriosa e intrigante. Si tratta di un'altra base della U. S. A. F., ancor più segreta della 51. Nota come ' Tomopah Test Range and Training' si trova nel deserto dello Utah, al confine con quello del Nevada, nella Contea di Toole, a 1.200 m slm , a 140 km a sud- est di Lake City, estesa su una area di 13,5 km2; circa 100 km a nord dell'Area 51 ( con la quale è collegata da una serie di strade ' top secret') e fa parte del ' Dugway Proving Ground', la più estesa zona di esperimenti militari degli U. S. A.

Fu scelta una zona arida in prossimità del Gran Lago Salato, nella quale fu costruito un complesso di laboratori, edifici, stanze e corridoi sotterranei la cui parte centrale era sormontata da una cupola appiattita in un luogo roccioso. All’inizio del 1942, iniziarono i primi test di prodotti chimici e biologici e di componenti radioattivi fra i più pericolosi per l'uomo, allo scopo di controllarne e contenerne gli effetti e di trovare validi sistemi di difesa contro di essi, in previsione di possibili guerre chimiche, batteriologiche o nucleari.

Questi test riguardarono studi su diffusori di agenti tossici mediante spray, fucili a pallottole chimiche, bombe tattiche contenenti sostanze letali solide, liquide e gassose e, parallelamente, studi su antidoti, sistemi di decontaminazione e tute protettive verso di questi. Il tutto avveniva ovviamente sotto stretto controllo militare e questa attività durò sino al 1944 allorché venne sospesa e sostituita con una di tipo civile, per conto del Dipartimento Trasporti dell'Aviazione civile, consistente in test di nuove apparecchiature radar e telematiche.

Tutta l'Area venne chiusa nel 1946, per essere poi riattivata nel 1951 per altri test chimici militari in concomitanza con la guerra di Corea. Nel 1958 l’A. T. E. C. vi trasferì anche, dal Maryland, la Scuola Superiore di Armamenti Chimici e Nucleari e sino al 1974 vi furono migliaia di esperimenti con sostanze letali su animali e piante agricole: drammatici furono i test condotti con la tetrodotossina, gas nervino che paralizza all'istante. A causa di tali esperimenti nella vicina Skull Valley oltre 6.000 pecore morirono nel marzo 1968 per intossicazione d pesticidi organofosfati, e nel 1970 si dovettero decapitare 1.700 cavalli infettati con spore di antrace usati nell'Area; e anche uomini che lavoravano nella base furono esposti ( ad esempio il 25 gennaio 2011) a intossicazioni dovute alla perdita di un flacone del gas nervino VX, peraltro senza vittime.

Successivamente, dal 1985 e sino al 1996 l'Area divenne sede di addestramento del 7° Battaglione Ranger come Scuola di sopravvivenza e di decontaminazione. Nel 2004 essa subì una evoluzione drastica. Nella zona intervenne la N. A. S. A. per effettuare alcuni test aerospaziali, sfruttando la struttura sabbiosa e rocciosa della base, simile a quella, lunare (' Progetto Genesis' rendere abitabili pianeti trasferendovi microorganismi terrestri). Da allora tutta la zona fu sottoposta a un rigidissimo isolamento e controllo e, recentemente ( 2017), vi venne costruito un nuovo complesso sotterraneo ( il ' Brauch') formato da vecchi containers navali assemblati fra di loro in tunnel per effettuarvi esperimenti in assenza di gravità.

E questa è la storia ufficiale della ' Tonopah Test Range and Training 52', ma ne esiste un'altra, parallela, che - come già accennato - incrocia quella altra Area segreta, la 51. Per illustrare questo incrocio, occorre rifarsi all'anno 1947, allorchè, il 2 luglio, un ' qualcosa' cadde negli U. S. A. in un campo situato a circa 100 km a nord ovest dalla cittadina di Roswell, nella Contea di Chavez ( Nuovo Messico). Il padrone del campo, William Marc Mac Brazel, la mattina dopo affermò di avervi trovato strani oggetti metallici, lignei, di plastica, di stagnola e di lattice e ne informò lo sceriffo della Contea, George Wilcox, che a sua volta riferì lo strano fatto al Comando del 509° Bomb Group Roswell dell'VIII Corp Air Force. L'insolito accaduto fu subito messo in relazione a fenomeni extraterrestri del tipo di quelli successi, nello stesso anno, in alcune località ( Maury Island, Monte Rainier) dello Stato di Washington, nelle quali erano state avvistate sfere volanti verdi di natura sconosciuta riferite a strutture aliene giunte nel nostro cielo e poi scomparse.

L’ipotesi che gli strani oggetti rinvenuti a Roswell potessero quindi appartenere ai resti di una sfera ( o di un disco) volante accidentalmente schiantatasi in quel luogo fu subito oggetto di estremo interesse da parte degli organi di stampa locale intervenuti immediatamente sul posto, affascinati anche da talune voci che riferivano della presenza, nel luogo, addirittura del corpo di un alieno.

Alcuni giornali ipotizzarono che i resti rinvenuti nel campo ( immediatamente dichiarati ' offlimits' dallo sceriffo Wilson che non vennero mostrati alla stampa) fossero stati rapidamente sequestrati da agenti dell'intelligence dell'U. S. A. F. e portati in luogo segreto ( Area 51) per essere analizzati. La notizia fece in breve il giro degli States e per questo motivo, dal 1950, l'Area divenne oggetto di grande curiosità da parte degli ufologi di ogni continente che, nel tempo, tentarono variamente di violarne i recinti. Ogni anno si verificano raduni di tali appassionati che, seguendo la “extraterrestrial Highway” dalla famosa cassetta postale bianca, raggiungono le colline di Tikaboo e di Reveille, unici punti dai quali i civili possono intravedere le strutture e le lunghe piste di Groom Lake, nella speranza di poter vedere anche l'alieno. Un corpo con fattezze umanoidi - che sarebbe stato anche sottoposto ad autopsia – ripetutamente mostrato in pubblico e anche in alcune trasmissioni televisive, contrabbandato come appartenente all'alieno rinvenuto a Roswell si trova ancor oggi sotto una teca di vetro nei locali del Museo Internazionale della città, sollevando molti dubbi nei visitatori. L'ipotesi che strani oggetti extraterrestri e individui umanoidi fossero presenti a Roswell aveva portato a ipotesi del tutto fantasiose sulla loro natura e sui motivi della loro venuta sulla terra: si era addirittura parlato di un ' patto' tra il Governo U. S. A. e alcuni degli alieni ' grigi' trattenuti nell'Area 51, in base al quale questi ultimi avrebbero fornito agli americani principi di tecnologia spaziale sconosciuti ai terrestri in cambio di basi nell'Area 51 atte a preparare il loro arrivo in forze sulla terra. Il patto non sarebbe stato rispettato dagli alieni che non avrebbero fornito alla controparte alcun dato tecnologico di rilievo, per cui gli U. S. A. li avrebbero sterminati nei locali dell'area, somministrando loro la tetradotossina che stavano testando conservando alcuni corpi: ma qui si è entrati in un campo che va ben oltre rispetto a quello della più sfrenata fantascienza.

Il Governo a questo punto reagì a tale accozzaglia di ipotesi, illazioni, fantasie e notizie incontrollate di ogni tipo prendendo più volte posizione anche se spesso in modo contradditorio. Un primo Rapporto ufficiale della R. A. A. F ( Roswell Army Air Field, organo della base aerea del 509° Bomb Group) del 19 luglio 1947 stabilì che a Roswell si era schianta una ' sonda metereologica ray wind' di quelle per le rilevazioni dei venti ad alta quota; e su tale versione le fonti governative si mantennero sino al 1994, anno in cui la U. S. A. F. pubblicò un primo Rapporto definitivo ( seguito poi da un altro nel 1995 e da un terzo ancor più definitivo del 1997) ' The Roswell Report' nel quale veniva certificato che a Roswell era accidentalmente caduto un ' modulo', costituito da un pallone aerostatico che trainava un riflettore radar, facente parte del Progetto Mogul ( spionaggio ad alta quota delle installazioni nucleari dell'U. R. S. S.), L'interesse del pubblico sulla Area 51, sempre più misteriosa, si fece tuttavia costante e addirittura morboso per cui il Governo decise di trasportare nottetempo e nella massima segretezza, tutto il materiale riferibile allo schianto del 2 luglio ( eccetto il presunto corpo umanoide) nei sotterranei dell'Area 52, più defilata e di maggior difficoltà ad essere raggiunta: e tutto il materiale vi sarebbe tuttora conservato sotto strettissima sorveglianza.

L'interesse sulle due Aree si risveglia periodicamente nell'opinione pubblica, alternando periodi di oblio ad altri di curiosità frenetica: ma a tutt'oggi tra U. F O. ( Unidentified Flying Obiects “oggetti volanti non identificati”), esperimenti chimici, test letali, scuole militari e operazioni di intelligence, che cosa veramente siano, che cosa contengano e che cosa vi si faccia costituisce il mistero che continua ad avvolgerle.