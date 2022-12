Si avvicina la data del primo anniversario del terremoto del 24 agosto 2016 che sconvolse vite e territori tra Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, causando 299 morti, Oggi il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), dove pochi giorni fa c'era stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'arrivo del premier è previsto per le 17, poi, secondo il programma reso noto dal sindaco Aleandro Petrucci, visiterà il secondo "villaggio" di Sae nella frazione di Piedilama, dove sono state consegnate 16 casette. Questo villaggio è il secondo, dopo quello di Pescara del Tronto, dove tornano a vivere le famiglie grazie alle Soluzioni abitative d'emergenza. Il sindaco Petrucci chiederà a Gentilon soprattutto di fare presto con la rimozione delle macerie: "A un anno dalla prima scossa siamo ancora in fase emergenziale: ancora non abbiamo potuto mettere piede nel centro storico di Arquata perché ci sono le macerie. Finché non verranno rimosse, di ricostruzione non si parla", dice Petrucci lamentando ritardi". Quanto alle casette, "ne abbiamo consegnate 26 a Pescara e ora 16 a Piedilama, ma contiamo di arrivare presto a 200". Intanto non si plcano le polemiche dopo le accuse molto dure, come è nel suo stile, del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi sull'esenzione di tasse e contributi per 24 mesi, Non si è fatta attendere la replica del governo: " Nessun tradimento, seguiamo la legge" assicurano il ministro Caldenda ed il commissario per la ricostruzione Errani. E sicuramente oggi ad Arquata del Tronto il presidente del Consiglio Gentiloni tornerà sull'argomento.