Il doppio sisma di ieri, una scossa di magnitudo 6,8 seguita da uno sciame con una scossa di 6,5, ha causato per ora 21 morti, di cui 17 a Elazig e 4 a Malatya, mentre i feriti sono 1.030. Ci sono feriti anche nelle province sud-orientali di Diyarbakir, Batman, Sanliurfa, Adiyaman e Kahramanmaras. Frenetica l'attività delle squadre di soccorso fra le macerie. L'agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze del governo turco (AFAD) ha detto in una serie di tweet che cinque persone sono state estratte vive dalle macerie nella provincia orientale di Elazig. Fra loro, scrive l'agenzia di stampa Anadolu, una donna incinta che è stata salvata 12 ore dopo il terremoto.