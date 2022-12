PHOTO



In galera per aver tentato di baciare una ragazza di 15 anni. E' quanto accaduto a un professore di 40anni in un istituto superiore di Forlì arrestato dagli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal sostituto procuratore Laura Brunelli. Il docente è stato ripreso dalle telecamere nascoste dopo alcune segnalazioni da parte di genitori che reputavano "sospetti" gli atteggiamenti dell'insegnante nei confronti delle sue studentesse.Anche se ancora non si conosce la versione della studentessa, le accuse rivolte al professore sono pesantissime: violenza sessuale aggravata. L'aggravante sta nel fatto che il docente avrebbe abusato della sua autorità per intimidire la giovane. Gli inquirenti ora stanno tentando di capire se si sono verificati episodi simili. L'uomo, difeso dall'avvocato Francesco Roppo, è stato interrogato in procura, e si trova attualmente in carcere.