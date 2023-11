Filippo Turetta, appena arrestato in Germania, «nel giro di 48 ore sarà in Italia per essere processato». Parola di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, al meeting di Forza Italia a Taormina.

Poi il leader azzurro, ricordando l’omicidio di Giulia Cecchettin, aggiunge: «Ancora una volta come marito, come padre e come nonno, chiedo scusa attraverso le donne della mia famiglia a tutte le donne per quello che uomini privi di intelligenza e privi di amore hanno fatto e continuano a fare», scandisce Tajani. «Insegnerò a mio nipote Matteo di accudire la sorella - ho saputo che diventerò nonno per la seconda volta - perché sia sempre rispettata da tutti gli uomini. Dobbiamo fare ancora molto».

Infine una promessa: «Ho ritenuto di dedicare a lei una serie di borse di studio che il ministero dgeli esteri organizzerà per dei giovani non italiani che verranno a studiare nel nostro Paese e che sognano di fare quello che sognava di fare Giulia».