È partita la rappresaglia iraniana dopo li attacchi americani sui siti nucleari di Teheran. Secondo il giornalista Barak Ravid, esperto delle relazioni Israele-Usa, Sarebbero dieci i missili lanciati dall'Iran in direzione della base americana in Qatar.

Altri missili sarebbero stati lanciati anche verso l’Iraq, la Siria e il Kuwait, in quella che la tv di Stato iraniana ha definito operazione “Annuncio della vittoria”. Il sistema di difesa aerea nella base Usa di Ain al-Asad in Iraq era stato attivato per paura di un potenziale attacco e nei giorni scorsi, come risulta da varie immagini satellitari, decine di aerei da guerra americani sono spariti dalla base aerea di Al Udeid, alle porte di Doha, in Qatar, il quartier generale avanzato del Comando Centrale dell'esercito statunitense.

Di solito, la base è piena di aerei da trasporto, jet da combattimento e droni. Si tratterebbe di una mossa per evitare che gli aerei siano distrutti in caso di attacco, come avvenuto oggi, in una regione dove gli Usa hanno 40 mila soldati.