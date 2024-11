Svolta nell'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, ucciso la sera del 5 settembre 2010. La Procura di Salerno ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per quattro persone accusate di omicidio volontario in concorso. L'operazione ha portato agli arresti dell’imprenditore Giuseppe Cipriano, del colonnello Fabio Cagnazzo, del carabiniere Lazzaro Cioffi, e del collaboratore di giustizia Romolo Ridosso, appartenente al clan di Scafati Loreto-Ridosso.

L’arresto di queste figure chiave segna una svolta importante nell'inchiesta che ha travolto la comunità del Cilento. A distanza di ben 14 anni dai fatti, arrivano i primi provvedimenti della Dda di Salerno. I carabinieri del ROS di Roma hanno eseguito le misure cautelari, portando a galla rilevanti sviluppi sul caso che ha scosso l'Italia.

I commenti di Martusciello e Ruotolo

Nel commentare gli arresti, Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, ha sottolineato: «Sono quattordici anni che ad Acciaroli si fanno i nomi degli arrestati di oggi. L’intera comunità sapeva, sospettava, eppure la verità arriva solo ora, segno che qualcuno ha coperto, nascosto, occultato la realtà dei fatti». Martusciello ha aggiunto: «Nel Cilento esiste un sistema che non può restare senza colpevoli. Qui c’è dell’altro, ci sono coperture che vanno ben oltre i nomi dei singoli arrestati».

Il coinvolgimento di due carabinieri, Cagnazzo e Cioffi, se confermato, renderebbe ancora più drammatica la situazione, indicando un possibile intreccio tra istituzioni e crimine organizzato. Sandro Ruotolo, europarlamentare, ha commentato: «Colpisce che ci siano voluti ben 14 anni di indagini».