«È altamente probabile che la Finlandia entri nella Nato, il processo di candidatura dovrebbe essere il più rapido possibile»: lo ha detto il ministro finlandese per gli Affari europei Tytti Tuppurainen in un'intervista a Sky News, riportata dal Guardian. Parlando da Helsinki, Tuppurainen ha osservato che ora c'è un profondo cambiamento nelle relazioni tra Russia e Finlandia, che la «rattrista». Poi ha descritto le azioni della Russia come una guerra «brutale» in Ucraina e «un campanello d'allarme per tutti noi». Anche la Svezia sembra intenzionata ad accelerare il percorso d’ingresso verso la Nato. Svezia e Finlandia nella Nato, la reazione di Mosca Mosca avverte che ci sarebbero «conseguenze» nel caso di una adesione alla Nato della Finlandia o della Svezia. Questi Paesi «devono capire le conseguenze che ci sarebbero per le nostre relazioni bilaterali e per l’architettura della sicurezza europea nel suo insieme», si legge in una nota della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.