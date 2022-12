PHOTO



"Alimenti sempre in vendita, negozi aperti. Non affollarsi per acquisti possibili tutti i giorni". E' l'ulttimo "disperato" dispaccio che arriva dal governo per cercare di frenare l'assalto ai supermercati in varie parti d'Italia. La paura di rimanere senza scorte è scattata nel momento in cui il premier Conte ha annunciato l'estensione delle restrizioni previste per il nord al resto d'Italia. Dunque gli italiani non potranno spostarsi dai luoghi d'orogine. Ma merci e trasporti sono garantiti. Ma la rassicurazaione non è bastata: mezza italia è in fila a fare la spesa nei market notturni.