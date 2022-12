PHOTO



Oggi sono 1.434 le persone risultate positive al coronavirus e ora dichiarate guarite. Un numero significativo: è infatti il più alto da una settimana. Addirittura oltre il doppio rispetto al solo dato di ieri, stando al dato comunicato oggi dal capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli (tornato in sede dopo un paio di giorni di assenza per una leggera indisposizione non legata al Copvid-19). Ieri i guariti erano stati indicati nel numero di 589. Sono invece 70.065 le persone ancora contagiate, 3.651 casi in più di ieri. Il totale dei casi è di 92.472 cui vanno sottratte le 10.023 vittime e i 12.384 guariti per avere il numero degli attualmente positivi. Borrelli ha fatto il punto anche sulle donazioni: «Sul conto corrente del Dipartimento della protezione civile sono stati raccolti sinora oltre 61 milioni di euro di donazioni. Di questi, 7 milioni e 325 mila euro sono stati già spesi per l’acquisto di mascherine e ventilatori». Quanto alle prossime misure da mettere in campo per aiutare i cittadini, «Sicuramente la protezione civile è a disposizione con tutte le proprie strutture e questo è un tema all’attenzione del governo, presto avrete anche delle notizie su come risolvere questa questione. Noi siamo pronti a fare la nostra parte come in ogni occasione. La nostra forza è il volontariato, le strutture di protezione civile a livello territoriale sono già mobilitate. Già vengono impiegati i nostri volontari per andare a fare la spesa per chi non riesce ad andarci, quindi saremmo pronti anche a distribuire pacchi alimentari o quello che serve nell’ipotesi di necessità», ha spiegato il capo della Protezione civile.