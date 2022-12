PHOTO

La Casa Bianca: «Evacuazioni in Afghanistan anche oltre il 31 agosto»

Joe Biden re del Super Tuesday. L'ex vice presidente vince infatti in otto stati conquistando il Sud nella gara contro il senatore Bernie Sanders per la nomina presidenziale del partito democratico. Il 77enne Biden, spiega l'agenzia Dpa, ha ottenuto il forte sostegno degli elettori più anziani e degli afroamericani - due collegi elettorali democratici chiave - che lo hanno portato a vincere in Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Alabama, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee e Virginia. Un duro colpo per il 78enne Sanders, dato finora per favorito, che vince invece in 4 stati.Una corsa che al momento vede Biden avanti per numero di delegati: a lui andranno Vermont, Utah e Colorado. I due candidati restano in testa a testa in Texas - il secondo stato per numero di delegati, mentre Sanders risulta in vantaggio in California, ultimo in ordine di tempo a chiudere i seggi, stato che assegna 415 dei 1357 delegati in palio in questa tornata elettorale (sui 1991 che garantiscono la nomination). Deludente l'esordio di Mike Bloomberg, che malgrado le centinaia di milioni investite nella campagna non è riuscito a conquistare un singolo stato e Elizabeth Warren, terza nel suo Massachusetts.