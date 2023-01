«Nessuno può vantare diritti sulla vita di un altro essere umano». Lo ha detto Papa Francesco parlando di aborto nel corso dell'Udienza con il Corpo diplomatico presso la Santa Sede. «Faccio, dunque, appello alle coscienze degli uomini e delle donne di buona volontà, particolarmente di quanti hanno responsabilità politiche, affinché si adoperino per tutelare i diritti dei più deboli e venga debellata la cultura dello scarto, che interessa purtroppo anche i malati, i disabili e gli anziani».

Quindi il Santo Padre ha evidenziato: «Purtroppo, appare emergere sempre più una “paura” della vita, che si traduce in molti luoghi nel timore dell'avvenire e nella difficoltà a formare una famiglia e mettere al mondo dei figli. In alcuni contesti, penso ad esempio all'Italia, è in atto un pericoloso calo della natalità, un vero e proprio inverno demografico, che mette in pericolo il futuro stesso della società».