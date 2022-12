Uno striscione con su scritto “Onore a Benito Mussolini” è stato srotolato ieri in centro a Milano, in corso Buenos Aires, a due passi da Piazzale Loreto, teatro di un eccidio di partigiani da parte dei nazifascisti nel 1944 e luogo dove nel 1945 vennero esposti i cadaveri dello stesso Mussolini e degli altri fucilati di Dongo. A compiere il gesto un gruppo di ultrà laziali, in città per la partita di ritorno di Coppa Italia con il Milan.

Gli ultrà hanno anche intonato diversi cori fascisti.

«Nessuna tolleranza per ogni forma di violenza, fisica o verbale», ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ringraziando le forze dell’ordine ha etichettato i tifosi come «14 idioti». La Festa della Liberazione «è una giornata serena e di rispetto e non è una festa solo dei comunisti, è di tutti», ha aggiunto.

Un altro striscione è stato esposto a Roma, appeso a una barriera anti- rumore lungo la carreggiata interna del Grande raccordo anulare. «25 aprile: il nostro onore questa la scritta a firma di Azione frontale - La vostra eterna sconfitta. Noi non abbiamo tradito!».