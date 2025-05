Una scuola trasformata in rifugio è stata colpita dai raid aerei israeliani nel nord della Striscia di Gaza, provocando la morte di almeno 25 persone, tra cui bambini, due operatori della Croce Rossa, un giornalista e una giovanissima influencer di soli 11 anni, Yaqeen Hammad. Secondo quanto riferisce Al Jazeera, la struttura è stata bersaglio di tre attacchi consecutivi, che hanno causato oltre 55 feriti. Le vittime sarebbero state colpite nel sonno.

Tra le persone uccise figurano anche un padre con i suoi cinque figli. Le immagini diffuse online mostrano soccorritori tra le macerie, impegnati a spegnere gli incendi e a recuperare i resti carbonizzati delle vittime.

L’esercito israeliano ha rivendicato l’operazione, dichiarando che la scuola era utilizzata da Hamas e dalla Jihad islamica come centro di comando e controllo e accusando le milizie palestinesi di nascondersi tra i civili. Le autorità israeliane ribadiscono che la responsabilità delle vittime ricade su Hamas, che opererebbe deliberatamente in aree densamente popolate.

Secondo il Ministero della Salute di Gaza, nelle ultime 24 ore almeno 38 persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani, tra cui numerosi bambini. Il bilancio è destinato ad aggravarsi, ma molti ospedali nel nord della Striscia sono ormai inaccessibili, e da due giorni non arrivano dati aggiornati.

Tra le storie più tragiche emerse, quella di una medica locale che ha perso nove dei suoi dieci figli in un raid. I corpi dei bambini sono stati ritrovati e portati in obitorio in un unico sacco per cadaveri, secondo quanto riportato da un parente.

Dall’interruzione del cessate il fuoco, avvenuta a marzo, sono 3.785 i morti a Gaza, stando ai dati ufficiali. Intanto, il Segretario per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti è giunto in Israele per una serie di incontri diplomatici.